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Пристайко заявил о последнем шансе для Минска-2

Комментариев: 3
Все члены нормандского формата, кроме России, согласовали даты саммита и ждут решения Кремля.
Министр иностранных дел Украины заявил о поиске плана Б по Донбассу
Министр иностранных дел Украины заявил о поиске плана Б по Донбассу
МИД Украины

Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если тишина на Донбассе продержится семь дней, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Reuters 14 октября перед встречей с коллегами из ЕС в Люксембурге.

"У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября. Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем. Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б", - сказалл Пристайко, отказавшись говорить, что это может быть за план.

После встречи в Люксембурге украинский министр сообщил, что все члены нормандского формата, кроме России, согласовали даты и ждут решения Кремля.

"Есть понимание, что это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит даты, предложенные нашими партнерами", - констатировал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр уже говорил, что Украина может отказаться от минского процесса. В России неоднократно повторяли, что альтернативы минским соглашенимя нет.

Зе в Донбасе о войне и аннексии: Шоковая терапия

 

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Теги: донбасс, минские договоренности, нормандская четверка, разведение сил на Донбассе, нормандская встреча, Вадим Пристайко, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    14.10.2019, 21:02
Оценка:  +3
Антибес
Неделя?Перемирие невыгодно Зе,поэтому никакаой"недели тишины"не будет.Будет очень долгая война и Донбасс никогда не вернётся.Ни с особым статусом,ни с автономией.Вообще ни как не вернётся.Донбассу уже сейчас можно смело сказать"остаточне прощавай".
fkrfyfan    14.10.2019, 21:00
Оценка:  +5
fkrfyfan
А вы хоть один пункт подписанного соглашения выполнили, что бы гундеть про встречу. Бумаги подписали и забыли, где разведение войск?
VSHIVANKA    14.10.2019, 20:53
Оценка:  +6
VSHIVANKA
КТО И НА КАКОМ ОСНОВАНИИ УСТАНОВИЛ ЭТО УСЛОВИЕ ТИШИНЫ В СЕМЬ ДНЕЙ?
ГДЕ ЭТО ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО И КЕМ ПОДПИСАНО ?
ИЛИ ЭТО ХОТЕЛКИ МАЙДАУНОВ ИЗ КОМПАНИИ ЗЕЛЬЦА И ЕГО САМОГО , С ЦЕЛЬЮ ОПРАВДАТЬ СВОЮ ССЫКЛИВОСТЬ ПЕРЕД НАЦИКАМИ ?
ВСЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ УСЛОВИЕ НЕВЫПОЛНИМО ....
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