Пристайко заявил о последнем шансе для Минска-2

Все члены нормандского формата, кроме России, согласовали даты саммита и ждут решения Кремля.

Министр иностранных дел Украины заявил о поиске плана Б по Донбассу МИД Украины

Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если тишина на Донбассе продержится семь дней, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Reuters 14 октября перед встречей с коллегами из ЕС в Люксембурге.

"У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября. Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем. Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б", - сказалл Пристайко, отказавшись говорить, что это может быть за план.

После встречи в Люксембурге украинский министр сообщил, что все члены нормандского формата, кроме России, согласовали даты и ждут решения Кремля.

"Есть понимание, что это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит даты, предложенные нашими партнерами", - констатировал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр уже говорил, что Украина может отказаться от минского процесса. В России неоднократно повторяли, что альтернативы минским соглашенимя нет.

Зе в Донбасе о войне и аннексии: Шоковая терапия

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet