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Опрос показал падение рейтинга Зеленского

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Уровень одобрения также снизился у премьера и спикера парламента. При этом многие не знают их фамилии.
Уровень одобрения Зеленского начал падать
Уровень одобрения Зеленского начал падать

Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, которые показали падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его команды.

Положительно деятельность Зеленского в октябре оценили 66 процента опрошенных против 73 процентов в сентябре.

Также упал уровень одобрения у премьер-министра Алексея Гончарука - с 17 процентов до 10 процентов; не знают о нем 48 процентов опрошенных.

Также упал рейтиг спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова - с 33 процентов до 27 процентов; 36 процентов не знают, кто это.

 
 

Ранее был опубликован опрос, в котором украинцы оценили нынешнюю власть в сравнении с предыдущей.

 

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Теги: рейтинг, соцопросы, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    14.10.2019, 21:47
Оценка:  0
Letohradek
Только не излечимые кретины могут поддерживать квартального барана!
ВосставшийИзБана    14.10.2019, 21:42
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
У артикля 66%?, а почему не 146?
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