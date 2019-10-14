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Что украинцы думают о закрытии русскоязычных школ - опрос

Комментариев: 13
Мнения граждан Украины по этому вопросу разделились почти поровну: 49 процентов - за, 47 процентов - против.
Опрос о закрытии русскоязычных школ
Опрос о закрытии русскоязычных школ

Почти половина украинцев - 49 процентов - в той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения.

Как показала опрос Киевский международный институт социологии, результаты которого опубликовалои 14 октября, 47 процентов опрошенных, при этом, в той или иной степени не одобряют такое решение.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Документ, в частности, определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти и образовании.

Языковой закон. Что думают соцсети и страны-соседи

 

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Теги: Украина, соцопросы, Языковой вопрос, Русский язык, школа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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ВосставшийИзБана    14.10.2019, 23:01
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Сейчас опять будет вой: "Услышьте Бамбас!!!111".
eddgek    14.10.2019, 23:00
Оценка:  -1
eddgek
давно ПОРА ещё лет 20-ть назад...//\\
fkrfyfan    14.10.2019, 23:00
Оценка:  +1
fkrfyfan
А школы с венгерским языком зассали закрывать
ВосставшийИзБана    14.10.2019, 23:00
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
А сколько таких?
RickiTikiTavi    14.10.2019, 23:10
Оценка:  +2
RickiTikiTavi
Какая разница сколько венгерских школ. Важен сам факт, русские школы запрещают с 2020, а венгерские с 2023(а потом, может быть и не запретят).
Olej@nchik    14.10.2019, 22:59
Оценка:  +3
Olej@nchik
да референдум поможет расставить точки
Но сугубо моё мнения 49 % это западенцы переселенцы которые срыли в столицу! А киевляне всегда говорили и думали на русском языке или на местном диалекте !!!
RickiTikiTavi    14.10.2019, 22:57
Оценка:  +2
RickiTikiTavi
Думаю если показать результаты по регионам, то на Востоке и на Юге Украины процентов 90 против притеснения русского языка, а на Западной Украине - наоборот. Получается жители Галличины, диктуют свою волю - на каком языке разговаривать остальным украинцам. А З
ВосставшийИзБана    14.10.2019, 23:00
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Никто не притесняет и не навязывает. Это всего лишь опрос мнения населения. И не надо тут трындеть на радостях, что в новостях на конец то упомянули твой язык. Именно упомянули на конец. Это - не безграмотность. Это мысль такая.
RickiTikiTavi    14.10.2019, 23:08
Оценка:  +2
RickiTikiTavi
Если-бы речь шла только об опросе. Но ведь УЖЕ закрыто огромное количество русских школ в нашем городе. ВСЕ ВУЗы и колледжи УЖЕ перешли ТОЛЬКО на украинский язык обучения. Это и есть - вытеснение и навязывание.
RickiTikiTavi    14.10.2019, 23:03
Оценка:  +3
RickiTikiTavi
Но почему Зеленский(из русскоговорящей семьи) и его команда, пытаются вытеснить русский язык с территории Украины? Я, думаю как и предыдущие властителям и в их головы пришла мысль - создать некий информационный вакуум, который заполняется зомбирующей информацией, только на украинском языке.
Антибес    14.10.2019, 22:49
Оценка:  +1
Антибес
Подобные вопросы необходимо выносить на Референдум,а не решать кучкой тех,кто при власти лишь временно.
Woodbrother    14.10.2019, 22:47
Оценка:  -1
Woodbrother
Все русскоязычные школы можно смело закрывать. Язык рассейских оккупантов изучать факультативно по желанию.
nelci    14.10.2019, 23:10
Оценка:  +1
nelci
Верно, уже пять лет как воюем, а языком оккупантов до сих пор пользуются 50% населения, выгнать всех давно пора!
nelci    14.10.2019, 23:12
Оценка:  +1
nelci
Пусть останется пару миллионов настоящих украинцев, зато будем точно знать что мы никогда не сдадимся!
Прямо завтра сам пойду учить мову.
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