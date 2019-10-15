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В Днепре легковушка протаранила мусорные контейнеры

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Мусорные баки стояли посреди проезжей части, а потому водитель попросту не заметил их, утверждают очевидцы.
Водитель авто не пострадал
Водитель авто не пострадал
Информатор

В Днепре на улице Княгини Ольги автомобиль Kia снес несколько мусорных баков и перевернулся. На место вызвали патрульных, однако к их приезду машину уже успели поставить на колеса, сообщает Информатор во вторник, 15 октября.

"По словам очевидцев, мусорные баки стояли посреди проезжей части, а потому водитель попросту не заметил их. От удара пластмассовые контейнеры лопнули, а их содержимое оказалось на дороге и заняло целую полосу", – говорится в сообщении.

Водитель авто не пострадал. Находился ли он в состоянии опьянения, а также другие детали случившегося, предстоит выяснить правоохранителям. Патрульные оградили место аварии, чтобы предупредить других участников движения и разобраться в ситуации.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре легковушка протаранила мусорные контейнеры

Накануне в Киеве на Троещине случилось ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля Peugeot. Тогда погибли два человека.

А в Черновицкой области при столкновении рейсового автобуса с микроавтобусом пострадали девять человек.

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Теги: ДТП, видео, фото, мусор, Днепр, авария, водитель, KIA, пластиковые контейнеры
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Источник: korrespondent.net

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