Сутки в ООС: 25 обстрелов, ранен боец ВСУ

Был зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия возле Золотого-4.

С начала суток уже зафиксировано четыре обстрела Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 14 октября, и с начала нынешних суток 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранен один боец ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 15 октября.

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Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, обстрелы велись вблизи Новотроицкого (трижды), Водяного, Лебединского, Новогнатовки (дважды), Пищевика, Опытного, Новолуганского (дважды), Луганского, Золотого, Крымского, хутора Вильный.

С начала этих суток вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня – неподалеку Новотроицкого, Пищевика, Павлополя.

Кроме того, был зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, возле Золотого-4.

В течение текущих суток вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, за сутки 14 октября сепаратисты 21 раз нарушили перемирие. Тогда ни один украинский военный не пострадал.