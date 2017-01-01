Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки в ООС: 25 обстрелов, ранен боец ВСУ

Комментариев: 0
Был зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия возле Золотого-4.
С начала суток уже зафиксировано четыре обстрела
С начала суток уже зафиксировано четыре обстрела
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 14 октября, и с начала нынешних суток 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранен один боец ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 15 октября.

Читай также: Зеленский посетил передовую в Донбассе

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, обстрелы велись вблизи Новотроицкого (трижды), Водяного, Лебединского, Новогнатовки (дважды), Пищевика, Опытного, Новолуганского (дважды), Луганского, Золотого, Крымского, хутора Вильный.

С начала этих суток вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня – неподалеку Новотроицкого, Пищевика, Павлополя.

Кроме того, был зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, возле Золотого-4.

В течение текущих суток вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, за сутки 14 октября сепаратисты 21 раз нарушили перемирие. Тогда ни один украинский военный не пострадал.

 

Поделись:
Теги: Донбасс, обстрел, ранение, ВСУ, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь