У Зеленского заявили об отсрочке разведения сил в Золотом

Помощник президента заявил, что вопрос решили отложить.

Заместитель главы Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил об отсрочке в вопросе разведения сил в Золотом Луганской области, которое должно было начаться неделю назад. Об этом чиновник заявил в эфире Hromadske.

Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен. Чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось, - сказал Костюк.

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Между тем, Костюк опроверг опасения граждан касательно того, что в случае разведения сил местные жители остаются без защиты украинских властей. Он привел в пример разведение в Станице Луганской, где сегодня работают правоохранительные органы, которые обеспечивают защиту гражданского населения.

Напомним, у Зеленского прокомментировали акции протестов. Формулу Штайнмайера в Офисе президента назвали "главным страхом", отметив при этом, что многие ее не понимают.

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