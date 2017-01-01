Телеканалы, бюджет и ВСУ: Чем займется Рада на неделе

Сегодня состоится заседание согласительного совета, и только потом - пленарное заседание.

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В Верховной Раде на этой неделе впервые состоится Час вопросов к правительству, во втором чтении рассмотрят законопроект о обличителях коррупции и определятся, создавать ли парламентскую ВСК для расследования деятельности ряда каналов. Об этом пишет "112 Украина".

Сегодня состоится заседание согласительного совета, и только потом - пленарное заседание Верховной Рады. В начале заседания депутаты включат дополнительные вопросы в повестку дня сессии, а затем будут рассматривать законопроекты во втором чтении.

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Первый в этом перечне - президентский законопроект о сокращении состава Верховного суда с 200 до 100 человек и изменении порядка назначения членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Депутаты намерены внести изменения в регламент Верховной Рады, в том числе ввести санкции за прогулы народных избранников. В планах - рассмотрение во втором чтении поддержанного предыдущим созывом законопроекта о новых воинских званиях сержантского и старшинского состава ВСУ.

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На рассмотрении три законопроекта в первом чтении - один о передаче правительству права устанавливать правила лицензирования хоздеятельности и два скандальных проекта главы налогового комитета, нардепа от "Слуги народа" Данила Гетманцева об изменении налогов, в том числе - о повышении ставок на железорудное сырье с 8 до 10%.

На среду, 16 октября, запланировали ратификации - в частности, соглашений с Кипром и Великобританией об избежании двойного налогообложения; соглашения с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA).

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Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

В четверг нардепы намерены начать работу с рассмотрения во втором чтении законопроектов, обозначенных президентом, как неотложные: об обличителях коррупции, аудите безопасности автодорог, верификации и мониторинге госвыплат, а также законопроект, который упростит выявление контрафактных товаров на границе; об обращении с радиоактивными отходами.

Народные депутаты решат, создавать ли ВСК для расследования деятельности ряда каналов, в том числе "112 Украина". В первом чтении рассмотрят президентский и альтернативный законопроекты о деятельности Государственного бюро расследований.

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План работы содержит еще несколько законопроектов в первом чтении - о моратории на сплошную вырубку лесов и зеленых насаждений; обращении с опасными отходами, о госрегулировании в сфере моющих средств.

Проголосуют за включение в повестку дня, а затем и рассмотрят правительственный проект изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин", направленный на упрощение процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Крыма и областей.

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В пятницу, 18 октября, состоится Час вопросов к правительству в Верховной Раде IХ созыва, после чего парламент намерен рассмотреть в первом чтении проект закона о госбюджете на 2020 год. В течение недели 21-25 октября народные депутаты будут работать с избирателями.

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился с родными погибших военных.

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