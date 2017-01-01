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“Слуги” пригласили в Раду министра обороны

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Депутаты хотят послушать министра обороны в стенах парламента.
Загоднюка ждут в Раде
Загоднюка ждут в Раде
facebook.com/andrii.zahorodniuk

Народные депутаты хотят заслушать во время часа вопросов к правительству министра обороны Андрея Загороднюка. 

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Об этом рассказал заместитель председателя пропрезидентской франции “Слуга народа“ Александр Корниенко во время согласительного совета.

Касательно вопросов к правительству, наша фракция предлагает сконцентрироваться на теме обороны, чтобы к нам пришел министр обороны, профильные специалисты и дали ответ депутатам, как будет в новом проекте государственного бюджета - мы знаем, что там очень много заложено на оборону - как это будет реализовываться, какие законодательные инициативы ожидают от нас, чтобы обороноспособность нашей страны росла, - заявил Корниенко.

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Напомним, Арахамия заявил, что досрочных местных выборов не будет. В Слуге народа не планируют проведение внеочередных местных выборов в Украине весной 2020 года.

 

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Теги: Загороднюк, Рада, Корниенко
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