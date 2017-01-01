Шевчук уже вышел на работу в КСУ
Бывший глава КСУ, восстановленный в должности судьи, подчеркнул, что ничего не нарушал.
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Восстановленный в должности глава КСУ Украины Станислав Шевчук вышел на работу. Об этом сообщает "112 Украина".
"Уволили меня как судью, хотя как судья я ничего не нарушал. Что касается претензий к главе КСУ, они гипотетические и абстрактные", - заявил Шевчук.
Напомним, ранее в КСУ сообщили, что ждут полного решения по восстановлению Станислава Шевчука в должности. Окружной админсуд принял решение о его восстановлении 11 октября.
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