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Шевчук уже вышел на работу в КСУ

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Бывший глава КСУ, восстановленный в должности судьи, подчеркнул, что ничего не нарушал.
Шевчук вернулся на работу
Шевчук вернулся на работу
УНИАН

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Восстановленный в должности глава КСУ Украины Станислав Шевчук вышел на работу. Об этом сообщает "112 Украина".

"Уволили меня как судью, хотя как судья я ничего не нарушал. Что касается претензий к главе КСУ, они гипотетические и абстрактные", - заявил Шевчук.

Напомним, ранее в КСУ сообщили, что ждут полного решения по восстановлению Станислава Шевчука в должности. Окружной админсуд принял решение о его восстановлении 11 октября.

 

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Теги: Шевчук, КСУ, судья, суд, увольнение, восстановление
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