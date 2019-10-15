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“Я тебе язык отрежу”: В Запорожье толпа подростков избила девочек

Комментариев: 3
Инициатор нападения имеет влиятельных покровителей.
Одна из нападавших девушек
Одна из нападавших девушек
скриншот из видео

В Запорожье на территории школы толпа агрессивных подростков избила двух девочек. Родители пострадавших сообщили, что инициатор издевательств имеет влиятельных родственников в правоохранительных органах, передает ТСН.

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На видео видно, что многие спокойно наблюдали за избиением девочек, остальные снимали издевательства на мобильные телефоны.

В результате избиения одной из пострадавших девочек понадобилась медицинская помощь. Ее госпитализировали с многочисленными травмами рук, тела и лица.

Также родные потерпевших рассказали, что копы установили участников избиения, их обвиняют в хулиганстве. Между тем, родные потерпевших опасаются, что нападавшим все сойдет с рук из-за влиятельных родственников в правоохранительных органах.

Известно, что в избиении принимали участие подростки от 13 до 17 лет.

А сейчас кричи во все микрофоны - Лена Аккуратная прости... На кого ты руку поднимаешь, я тебе язык отрежу сейчас шмара... е..ная, - кричала одна из хулиганок на видео.

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Появилось также фото одной из инициаторов травли и издевательств над девочками.

Напомним, во Львове студенты жестоко избили сверстников и сняли расправу на видео. Все участники драки выселены из общежития.

 

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Теги: Запорожье, избиение, школьницы, видео, издевательства
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Комментариев (3)
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Плавні    15.10.2019, 12:49
Оценка:  0
Плавні
Чем больше узнаю людей,тем больше люблю собак.
Ponadyser    15.10.2019, 12:47
Оценка:  0
Ponadyser
Если "деток" сейчас не накажут, то их жизнь накажет.
Sancho-s    15.10.2019, 12:07
Оценка:  0
Sancho-s
Воспитание...
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