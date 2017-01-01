В короткие сроки организовать выборы в ОРДЛО нереально - КИУ

Этому препятствуют не только вопросы деоккупации, но и сугубо организационные сложности при подготовке избирательного процесса.

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В короткий период времени организовать демократические выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей не представляется возможным. Об этом заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель в комментарии “Интерфакс-Украина“.

В КИУ отмечают, что даже помимо вопроса освобождения оккупированных территорий есть масса организационных вопросов, которые предстоит решить для проведения выборов. В первую очередь речь идет о государственном реестре избирателей, который на оккупированных территориях не обновлялся пять лет.

Мы не знаем, кто избиратели на оккупированной территории, кто из них выехал на территорию Российской Федерации. Поэтому, такой сложный документ как реестр избирателей, полноценно возобновить за несколько месяцев времени практически невозможно, - отметил Кошель.

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Также, по его мнению, важным является вопрос доступа к украинским средствам массовой информации, который должен быть обеспечен не только в день выборов, но и на протяжении всего избирательного процесса.

Поэтому, организовать выборы на весну следующего года, как бы этого не хотелось, это малоосуществимо, так как уже сейчас должны быть все предпосылки к тому, чтобы мог стартовать избирательный процесс, - констатировал глава КИУ.

Напомним, большинство украинцев выступает против особого статуса Донбасса.

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