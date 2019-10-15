В "Слуге народа" анонсировали "новые правила игры" Рады

Действующая власть работает над совершенствованием регламента Верховной Рады.

Стефанчук заверил, что с другими фракциями по регламенту тоже посоветуются Facebook Руслана Стефанчука

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Действующая власть работает над совершенствованием регламента Верховной Рады с тем, чтобы сделать ее работу более эффективной. Об этом сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук во время согласительного совета парламента, передает Depo.ua.

"Эта неделя мы попробуем уже решить все вопросы, которые были поставлены вместе, совместно, президентом Украины, Кабинетом министров, об одобрении самых насущных нормативно-правовых актов в виде законов", - заявил он.

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"И после этого мы переходим в режим рассмотрения парламентом всех наших законопроектов, которые лежат на повестке дня ", - сказал Стафанчук.

Он заметил, что и предыдущую неделю, и эту Рада параллельно будет работать с Офисом реформ при парламенте. "С тем, чтобы выработать свое видение изменений по регламенту Верховной Рады", - пояснил первый вице-спикер.

"После того, как у нас уже будет некий "драфт" легкий наработан, мы обязательно будем просить участвовать все фракции, все группы", - заверил Стафанчук.

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"К тому, чтобы мы уже вокруг какого-то видения могли попробовать выстроить новую концепцию перехода Верховной Рады на новые правила игры, которые бы позволили эффективно, качественно и быстро одобрять те решения, которые сегодня нуждается страна", - пояснил он.

Напомним, ранее фракция "Слуга народа" пригласила в Раду министра обороны.

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