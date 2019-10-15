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В Латвии конфисковали средства окружения Януковича

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Суд признал преступным происхождение средств бывших украинских чиновников на сумму более 30 млн долларов.
Латвия конфисковала деньги бывших украинских чиновников
Латвия конфисковала деньги бывших украинских чиновников
Getty Images

Латвийский суд постановил конфисковать 30 млн долларов, которые связывают с бывшими чиновниками Украины.

Об этом во вторник, 15 октября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

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“Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации“, - говорится в сообщении.

Деньги были арестованы в начале 2015 года в рамках запроса Генпрокуратуры. Вопрос их возвращения должен решаться на межправительственном уровне

Напомним, в апреле 2018 года украинский суд разрешил конфисковать арестованные 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

В свою очередь адвокаты отрицают причастность Януковича к конфискованным деньгам. По их словам, на его счете в Ощадбанке лишь 28 млн гривен.

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Теги: Украина, Латвия, деньги, ГПУ, конфискация
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Комментариев (2)
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COZEL    15.10.2019, 12:42
Оценка:  0
COZEL
СПИ-ЗДИТ ХОТЯТ, С ПОНТОМ, ЧТО ЭТО ЯНЫКА, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО И ЕГО, ВСЕ РАВНО СПИ-ЗДЯТ, А ПОТРОХА КОГДА БАБКА БУДУТ КОНФИСКОВАТЬ)))))))))))))
Николай510    15.10.2019, 12:25
Оценка:  0
Николай510
Если Яник вывез из Украины около ста миллиардов долларов, то "аж 30 миллионов долларов", это всего лишь капля в море! Где остальное украденное?
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