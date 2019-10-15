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Пристайко: Альтернатива "формуле Штайнмайера" - мобилизация

Комментариев: 16
Министр уверен, что в случае отказа от выполнения Минских соглашений Украине придется напрямую воевать без мирных переговоров.
Пристайко объяснил, что нас ждет при отказе от "формулы Штайнмайера"
Пристайко объяснил, что нас ждет при отказе от "формулы Штайнмайера"
пресс-служба МИД

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Альтернатива "формуле Штайнмайера" – мобилизация ВСУ, заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает Радио Свобода.

Если народу не нравится "формула", есть другой путь – мобилизация ВСУ и защита Украины без мирного процесса, уверяет он.

"Если для народа "формула" неприемлема, тогда мы собираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медстрахования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса", – пояснил Пристайко.

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Также министр добавил, что "формулу Штайнмайера" принимало предыдущее правительство, а нынешние власти "просто исполняют то, на что Украина уже согласилась".  "Это болезненный компромисс, мы знаем и слышим каждое слово, сказанное против этого", - заверил глава МИД.

"Но вместе с тем мы все же надеемся, что можно пойти этим путем, не заходя так далеко, чтобы не навредить нашему суверенитету", – добавил Пристайко.

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"Если РФ собирается вернуться ко всему миру и сделать то, чего мы все требуем и надеется, что после этого будут сняты санкции, то сейчас – момент истины", - считает он.

Напомним, ранее в КИУ заявили, что в короткие сроки организовать выборы в ОРДЛО нереально.

 

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Теги: Минск-2, формула Штайнмайера, мобилизация, ВСУ
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Комментариев (16)
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ГУЗНЯНКА    15.10.2019, 12:48
Оценка:  -2
ГУЗНЯНКА
Диванні вояки вже і обісрались. А як же попєрєднікі і формулу не підписували і мобілізації відмінили?
Прийшла влада сцикунів.
hcr    15.10.2019, 12:44
Оценка:  +2
hcr
Сгребите всю ту шваль с майдана и в окопы - вот вам и будет мобилизация, и Киев очистится. А любой другой подход приведёт к полноценной гражданской войне т.к. терпение 85% не безгранично и запукра об этом сильно пожалеет.
WTF2_сосет_хyй    15.10.2019, 12:36
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
приходите все! накормим, напоим и спать уложим надолго, практически навсегда))))))))
Андрей_и_Богдан    15.10.2019, 12:32
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Еще один "супер-писарь". Будущий президент?
Vasya_iz_Ivanovo    15.10.2019, 12:29
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Даешь пушки вместо масла! СУГС 3 раза!
Орест_Пiхва    15.10.2019, 12:18
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
Притырко карасей со стерненко в окопы мобилизуй и про отпрысков депутатов и пороха не забывай.
PINKIPAU    15.10.2019, 12:15
Оценка:  -4
PINKIPAU
Никто за Путлера воевать не будет. Мужики с регионов пойдут под предводительством шамана вторым фронтом против сатаны кремлевской.
PINKIPAU    15.10.2019, 12:16
Оценка:  -4
PINKIPAU
Жрать и выпить уже не за что. Брехни Киселя не помогают режиму.
Зорян_и_Шкиряк    15.10.2019, 12:19
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
К слову о шамане:
Было бы ошибкой изгонять бесов из Владимира Владимировича. Если бесов изгнать, то его уже некому будет сдерживать.
VSHIVANKA    15.10.2019, 12:07
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А НАС ТО ЗА ШО ?!
Зорян_и_Шкиряк    15.10.2019, 11:58
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Отличная идея! Вот этих всех участников массовки "Нихт капитулирен!" - мобилизовать и в окопы. Причём, бесплатно, за еду.
Как говорится - за что боролись!..
Агент_Смитт    15.10.2019, 12:05
Оценка:  +6
Агент_Смитт
Просто под АП флагами махать за бабло это одно, а в окопе обсираться это совершенно другое.
PINKIPAU    15.10.2019, 11:57
Оценка:  -2
PINKIPAU
Все верно. На Москву блядь, иби ее мать. Двум смертям не бывать.
Зорян_и_Шкиряк    15.10.2019, 12:01
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Точно!.. Пора ускорить естественный отбор, а то что-то много идиотов развелось в/на Украине. Видимо, благоприятная среда, как испорченный бульон для микробов. )))

Навеяло:

"Смело мы в бой пойдём за Власть Советов
И как один умрём в борьбе за это..."
fire_fly    15.10.2019, 12:09
Оценка:  +2
fire_fly
"...А куда ж ты, паренек? А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек, Да в солдаты!
В Красной Армии штыки, чай, найдутся.
Без тебя большевики обойдутся.
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты..."
Зорян_и_Шкиряк    15.10.2019, 12:21
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Ja,ja! Alles nach Moskau!
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