Пристайко: Альтернатива "формуле Штайнмайера" - мобилизация
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Альтернатива "формуле Штайнмайера" – мобилизация ВСУ, заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает Радио Свобода.
Если народу не нравится "формула", есть другой путь – мобилизация ВСУ и защита Украины без мирного процесса, уверяет он.
"Если для народа "формула" неприемлема, тогда мы собираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медстрахования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса", – пояснил Пристайко.
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Также министр добавил, что "формулу Штайнмайера" принимало предыдущее правительство, а нынешние власти "просто исполняют то, на что Украина уже согласилась". "Это болезненный компромисс, мы знаем и слышим каждое слово, сказанное против этого", - заверил глава МИД.
"Но вместе с тем мы все же надеемся, что можно пойти этим путем, не заходя так далеко, чтобы не навредить нашему суверенитету", – добавил Пристайко.
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"Если РФ собирается вернуться ко всему миру и сделать то, чего мы все требуем и надеется, что после этого будут сняты санкции, то сейчас – момент истины", - считает он.
Напомним, ранее в КИУ заявили, что в короткие сроки организовать выборы в ОРДЛО нереально.
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Было бы ошибкой изгонять бесов из Владимира Владимировича. Если бесов изгнать, то его уже некому будет сдерживать.
Как говорится - за что боролись!..
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