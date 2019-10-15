Пристайко: Альтернатива "формуле Штайнмайера" - мобилизация

Министр уверен, что в случае отказа от выполнения Минских соглашений Украине придется напрямую воевать без мирных переговоров.

Пристайко объяснил, что нас ждет при отказе от "формулы Штайнмайера" пресс-служба МИД

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Альтернатива "формуле Штайнмайера" – мобилизация ВСУ, заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает Радио Свобода.

Если народу не нравится "формула", есть другой путь – мобилизация ВСУ и защита Украины без мирного процесса, уверяет он.

"Если для народа "формула" неприемлема, тогда мы собираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медстрахования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса", – пояснил Пристайко.

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Также министр добавил, что "формулу Штайнмайера" принимало предыдущее правительство, а нынешние власти "просто исполняют то, на что Украина уже согласилась". "Это болезненный компромисс, мы знаем и слышим каждое слово, сказанное против этого", - заверил глава МИД.

"Но вместе с тем мы все же надеемся, что можно пойти этим путем, не заходя так далеко, чтобы не навредить нашему суверенитету", – добавил Пристайко.

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"Если РФ собирается вернуться ко всему миру и сделать то, чего мы все требуем и надеется, что после этого будут сняты санкции, то сейчас – момент истины", - считает он.

Напомним, ранее в КИУ заявили, что в короткие сроки организовать выборы в ОРДЛО нереально.

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