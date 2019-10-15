Под Днепром бывший зек изнасиловал 5-летнюю девочку
В Днепропетровской области 32-летний бывший зек изнасиловал 5-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
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По предварительной информации, родители оставили свою 5-летнюю дочь на знакомого. Мужчина должен был приглядеть за ребенком несколько минут. Воспользовавшись отсутствием отца и матери, мужчина совершил с девочкой действия сексуального характера.
Копы оперативно установили личность насильника и задержали его. Им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за кражи.
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Открыто уголовное производство по статье 152, ч. Уголовного кодекса Украины (изнасилование). После проведения судебно-психиатрической экспертизы задержанному вручат сообщение о подозрении и выберут меру пресечения. В случае, если вина будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Девочка нуждается в медицинской и психологической помощи. На данный момент с ней работают психологи.
Напомним, под Днепром мужчина изнасиловал девушку-подростка и накинулся с ножом на копа. Педофил сейчас находится под стражей.
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