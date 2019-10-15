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Народное вето и референдумы: Стефанчук раскрыл детали закона Зе о народовластии

Комментариев: 4
будут рассмотрены вопросы народной законодательной инициативы, наложения народного вето, введения народной демократии, отзыва народных избранников.
Стефанчук объяснил, что будет в законе о народовластии
Стефанчук объяснил, что будет в законе о народовластии
УНИАН

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Вопрос референдума будет включен в будущий президентский законопроект о народовластии. Об этом сообщил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук во время Согласительного совета, передает УНН.

“Законопроект о народовластии - это было основным обещанием президента, особенно в части, касающаяся вопроса народовластия - создание единого, гармонизированного и системного документа, который называется законопроект о народовластии“, - заявил он.

“Он не касается исключительно референдумов, которые являются составной народовластия“, - отметил Стефанчук. По его словам, этот законопроект будет включать в себя и ряд других законодательных инициатив.

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В частности, там будут рассмотрены вопросы народной законодательной инициативы, наложения народного вето, введения народной демократии, отзыва народных избранников, диджитализации и создания электронной платформы, которая способствует народовластию.

Стафанчук добавил, что президент готов вести дискуссию относительно будущего закона о народовластии с представителями оппозиционных фракций и политических сил.

В “Слуге народа“ ранее анонсировали “новые правила игры“ Рады.

 

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Теги: Рада, депутаты, вето, референдум, народовластие, Стефанчук
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Комментариев (4)
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Alexsy    15.10.2019, 12:49
Оценка:  0
Alexsy
А куда делась новость -
Опрос показал падение рейтинга Зеленского
Гугл в помощ!
krolikoff_net    15.10.2019, 12:34
Оценка:  -1
krolikoff_net
После отстранения от власти этих придурочных слуг неизвестного народа, очень долго прийдется ликвидировать последствия.
Vasya_iz_Ivanovo    15.10.2019, 12:32
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Народное вето, о, а эт куда? Ну референдумы понятно, аааа - приедут несколько тысяч рагулей и на Майдане отменят то что приняло абсолютное большинство жителей Украины, вот это демократия и я понимаю! Эх а что у нас, эх.
krolikoff_net    15.10.2019, 12:36
Оценка:  0
krolikoff_net
Рагул на майданы не ходят. Рагули дома смотрят сватов и сказки про голожопенко на велике.
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