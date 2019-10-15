Народное вето и референдумы: Стефанчук раскрыл детали закона Зе о народовластии

будут рассмотрены вопросы народной законодательной инициативы, наложения народного вето, введения народной демократии, отзыва народных избранников.

Стефанчук объяснил, что будет в законе о народовластии УНИАН

Читай также: Нардепы получили первые зарплаты: Кто и сколько заработал

Вопрос референдума будет включен в будущий президентский законопроект о народовластии. Об этом сообщил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук во время Согласительного совета, передает УНН.

“Законопроект о народовластии - это было основным обещанием президента, особенно в части, касающаяся вопроса народовластия - создание единого, гармонизированного и системного документа, который называется законопроект о народовластии“, - заявил он.

“Он не касается исключительно референдумов, которые являются составной народовластия“, - отметил Стефанчук. По его словам, этот законопроект будет включать в себя и ряд других законодательных инициатив.

Читай также: Программа деятельности Кабмина передана на рассмотрение в парламент

В частности, там будут рассмотрены вопросы народной законодательной инициативы, наложения народного вето, введения народной демократии, отзыва народных избранников, диджитализации и создания электронной платформы, которая способствует народовластию.

Стафанчук добавил, что президент готов вести дискуссию относительно будущего закона о народовластии с представителями оппозиционных фракций и политических сил.

В “Слуге народа“ ранее анонсировали “новые правила игры“ Рады.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram