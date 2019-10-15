В Кабмине назвали города, где отопительный сезон будет проблемным

Вся Украина кроме двух городов готова к отопительному сезону.

Смела и Новый Раздоли - города, где есть проблемы с отоплением depositphotos.com

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Отопительный сезон по всей Украине начнется своевременно, но для городе Смела Черкасской области и городе Новый Роздол Львовской области возможна задержка с подачей тепла на несколько дней. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в своем видеоблоге “Чашка премьера“.

Я сейчас уверенно могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без проблем. Исключением является лишь два города: это Смела и Новый Роздол. Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы, и возможно, отопление начнется позже на несколько дней, - сообщил Гончарук.

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По его словам, проблемы в указанных городах связаны, прежде всего, с тем, что отопительные услуги там предоставляли частные компании, которые своими действиями привели к “критическим ситуациям“. Гончарук заверил, что правительство нашло выход из этой ситуации, все соответствующие документы уже готовы.

Напомним, на прошлой неделе подавать тепло в жилые дома начали уже 8 областей.

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