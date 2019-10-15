Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кабмине назвали города, где отопительный сезон будет проблемным

Комментариев: 1
Вся Украина кроме двух городов готова к отопительному сезону.
Смела и Новый Раздоли - города, где есть проблемы с отоплением
Смела и Новый Раздоли - города, где есть проблемы с отоплением
depositphotos.com

Читай также: В штаб-квартире ООН начнут экономить отопление и электричество

Отопительный сезон по всей Украине начнется своевременно, но для городе Смела Черкасской области и городе Новый Роздол Львовской области возможна задержка с подачей тепла на несколько дней. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в своем видеоблоге “Чашка премьера“.

Я сейчас уверенно могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без проблем. Исключением является лишь два города: это Смела и Новый Роздол. Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы, и возможно, отопление начнется позже на несколько дней, - сообщил Гончарук.

Читай также: Глава Нафтогаза выступил против досрочного включения отопления

По его словам, проблемы в указанных городах связаны, прежде всего, с тем, что отопительные услуги там предоставляли частные компании, которые своими действиями привели к “критическим ситуациям“. Гончарук заверил, что правительство нашло выход из этой ситуации, все соответствующие документы уже готовы.

Напомним, на прошлой неделе подавать тепло в жилые дома начали уже 8 областей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: отопление, отопительный сезон, Алексей Гончарук, премьер-министр, Смела
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
WTF2_сосет_хyй    15.10.2019, 12:41
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
Вся Украина кроме двух городов готова к отопительному сезону

спасибо, поржал)))))))))
Вся Украина кроме двух городов НЕ готова к отопительному сезону-так верно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь