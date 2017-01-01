Советником Кличко стал экс-нардеп Игорь Луценко

Мэр столицы выбрал себе советника.

Мэр Киева Виталий Кличко официально назначил своим советником по вопросам предотвращения и выявления коррупции в столице депутата восьмого созыва Игоря Луценко.

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Об этом сообщил сам Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

Работать с Кличко Игорь Луценко будет на общественных началах. Это значит, что за свою помощь столичному мэру Луценко не будет получать зарплату.

Меня назначили советником городского главы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве. Работать буду на общественных началах, никому ничего не должен, - написал бывший народный депутат.

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Напомним, у главы Минздрава появились четыре советника. В команде министра здравоохранения Зоряны Скалецкой появились четыре новых советника. Украинские и зарубежные специалисты будут помогать в эффективном продолжении реформы здравоохранения.

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