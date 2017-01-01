НАБУ сообщило о подозрении советнику Кличко

Дмитрия Белоцерковца подозревают в декларировании недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему депутату Верховной Рады и советнику мэра Киева Виталия Кличко, Дмитрию Белоцерковцу о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Об этом Белоцерковец написал на своей странице в Facebook.

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“Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Больше, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли“, - отметил Белоцерковец.

Он добавил, что подозрение касается того, что его новорожденный сын и жена периодически находились у матери с целью присмотра за ребенком, а это не указано в декларации. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов.

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Белоцерковец отметил, что проверка Национального агентства по предотвращению коррупции не выявила нарушений в его е-декларации. Он воспринимает вручение подозрения как политическое преследование и давление на мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщалось 9 октября, НАБУ обязали открыть дело против Кличко.

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