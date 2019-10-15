В Украине хотят построить первый космодром

Частный инвестор уже активно прорабатывает проект строительства в Херсонской области.

Читай также: Умер известный космонавт Алексей Леонов

В Украине может появиться собственный космодром. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава компании “Space Logistics“ Дмитрий Легеза.

Основная задача, которую мы перед собой поставили - построить космодром на территории Украины. Для этого мы на протяжении первых трех-четырех месяцев ходили по разным организациям, заводам, чтобы официально сделать анализ возможности такого строительства, - сказал он.

Читай также: В космосе впервые напечатали мясо

По предварительной оценке компании “Space Logistics“ стартовая цена проекта составит не менее $50 млн. Но сейчас компания работает над общим вопросом возможности постройки космодрома.

Когда я только начал задавать эти вопросы знающим людям, то ожидал, что меня поднимут на смех. Но все воспринимали серьезно. Оказалось, вопрос никто не изучал - просто не было нужды, так как был Казахстан с Байконуром, - говорит Легеза.

Читай также: Китай показал прототип межпланетного космического корабля

Также в “Space Logistics“ рассказали о поиске “оптимальной локации“ для постройки космодрома. В компании считают, что лучше всего для этих целей подойдет Херсонская область.

Напомним, в начале октября Верховная Рада разрешила частным компаниям в Украине строить ракеты и запускать их в космос.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.