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Пашинский отметил день рождения в СИЗО

Комментариев: 3
53-ий день рождения нардепа прошел в СИЗО.
Пашинский отметил день рождения в СИЗО
Пашинский отметил день рождения в СИЗО
Фейсбук Сергея Пашинского

Бывший народный депутат Украины от Народного фронта Сергей Пашинский встретил свой 53-ий день рождения в камере СИЗО. 

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Вчера, 14 октября, подследственному экс-нардепу исполнилось 53 года.

Из биографии Сергея Пашинского известно, что он родился в 1966 году в одном из населенных пунктов Ровенской области. 

К слову, Сергей Пашинский был одним из самых влиятельных депутатов восьмого созыва Верховной Рады Украины. Расследование уголовного дела против него несколько раз останавливали. Однажды экс-нардепа даже признали признавали потерпевшим. 

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Напомним, ранее Труба заявил, что ГПУ саботировала расследование против Пашинского. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) дважды закрывала дело в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений другому лицу 31 декабря 2016 года. За 2,5 года следствия Пашинского не привлекли даже к следственному эксперименту.

 

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Теги: Пашинский, СИЗО, день рождения
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    15.10.2019, 14:09
Оценка:  0
zadneprohodchik
чифирнуть бы ништяк ... я думал он здох давно
Орест_Пiхва    15.10.2019, 13:45
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
Администрация и сокамерники поздравили? Чупа-чупс подарили?
Olena-    15.10.2019, 13:13
Оценка:  -1
Olena-
https://www.youtube.com/watch?v=R xzVNfATAQI
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