Пашинский отметил день рождения в СИЗО

53-ий день рождения нардепа прошел в СИЗО.

Бывший народный депутат Украины от Народного фронта Сергей Пашинский встретил свой 53-ий день рождения в камере СИЗО.

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Вчера, 14 октября, подследственному экс-нардепу исполнилось 53 года.

Из биографии Сергея Пашинского известно, что он родился в 1966 году в одном из населенных пунктов Ровенской области.

К слову, Сергей Пашинский был одним из самых влиятельных депутатов восьмого созыва Верховной Рады Украины. Расследование уголовного дела против него несколько раз останавливали. Однажды экс-нардепа даже признали признавали потерпевшим.

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Напомним, ранее Труба заявил, что ГПУ саботировала расследование против Пашинского. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) дважды закрывала дело в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений другому лицу 31 декабря 2016 года. За 2,5 года следствия Пашинского не привлекли даже к следственному эксперименту.

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