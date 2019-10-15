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“Идиот или российский шпион”: экс-нардеп раскритиковал Пристайко

Комментариев: 5
Экс-нардеп Вадим Денисенко сделал заявление.
Экс-нардеп раскритиковал министра
Экс-нардеп раскритиковал министра
facebook.com/vadym.denysenko.1

Экс-нардеп и журналист Вадим Денисенко заявил, что считает министра иностранных дел Вадима Пристайко “идиотом, или русским шпионом”. Он также отметил, что его срочно надо уволить.

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Об этом Денисенко написал на своей странице в Facebook, комментируя высказывания главы МИД о том, что “если мы не пойдем на формулу Штайнмайера, то тогда надо урезать пенсии и деньги пенсионеров перебрасывать на армию”.

Я долго воздерживался, но после этого, у меня есть простой вопрос: он идиот или русский шпион? Его нужно срочно увольнять, а пиарщикам Зеленского надо объяснить, что такая риторика только ускорит падение рейтинга, - написал Денисенко.

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Также экс-нардеп отметил, что можно отказаться от “формулы Штайнмайера” и повысить пенсии украинцам. 

Это куда проще чем “просто перестать стрелять”, - написал с иронией Денисенко.

Напомним, Пристайко объяснил сложные компромиссы по Донбассу. У Украины есть “четкие красные линии“ и она не согласится на федерализацию своих территорий, подчеркнул министр.

 

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Теги: Пристайко, Денисенко, критика
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Комментариев (5)
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Антибес    15.10.2019, 14:21
Оценка:  -1
Антибес
Мнение лейтенанта ФСБ по фамилии Денисенко всем очень интересно,можно даже не сомневаться!)))))
WTF2_сосет_хyй    15.10.2019, 14:09
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
а кто это?
hcr    15.10.2019, 13:45
Оценка:  -2
hcr
Идиотом его точно назвать нельзя, т.к. парубий обидется ))) Судя по итогам парламентских выборов, в украине 7% патриотов, остальные российские шпионы.
hcr    15.10.2019, 13:51
Оценка:  -1
hcr
Нужно линию фронта перенести на границу с галичиной и тогда я тоже буду против “формулы Штайнмайера” и желающих вести активные боевые действия станет в разы больше.
Колишній-східняк    15.10.2019, 13:37
Оценка:  0
Колишній-східняк
и то, и другое?
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