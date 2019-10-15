“Идиот или российский шпион”: экс-нардеп раскритиковал Пристайко

Экс-нардеп Вадим Денисенко сделал заявление.

Экс-нардеп и журналист Вадим Денисенко заявил, что считает министра иностранных дел Вадима Пристайко “идиотом, или русским шпионом”. Он также отметил, что его срочно надо уволить.

Читай также: Евросоюз одобрил план Киева по Донбассу

Об этом Денисенко написал на своей странице в Facebook, комментируя высказывания главы МИД о том, что “если мы не пойдем на формулу Штайнмайера, то тогда надо урезать пенсии и деньги пенсионеров перебрасывать на армию”.

Я долго воздерживался, но после этого, у меня есть простой вопрос: он идиот или русский шпион? Его нужно срочно увольнять, а пиарщикам Зеленского надо объяснить, что такая риторика только ускорит падение рейтинга, - написал Денисенко.

Читай также: Пристайко: Альтернатива “формуле Штайнмайера“ - мобилизация

Также экс-нардеп отметил, что можно отказаться от “формулы Штайнмайера” и повысить пенсии украинцам.

Это куда проще чем “просто перестать стрелять”, - написал с иронией Денисенко.

Напомним, Пристайко объяснил сложные компромиссы по Донбассу. У Украины есть “четкие красные линии“ и она не согласится на федерализацию своих территорий, подчеркнул министр.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram