Экс-министр считает, что Рябошапка неправильно назначил своих замов.

Лукаш пожаловалась в ГБР на генпрокурора и его замов Фейсбук Елены Лукаш

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Бывший министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш написала заявление в Государственное бюро расследований, в котором обвинила генпрокурора Руслана Рябошапку и его заместителей Виталия Касько и Виктора Чумака в нарушении закона. Об этом сообщает сайт телеканала NEWSONE.

По словам экс-министра, проявленный к ее персоне интерес со стороны Генпрокуратуры вынудил ее саму проявить ответный интерес к ГПУ. В частности Елена Лукаш обратила внимание на процессуальные нарушения в работе ведомства.

Когда мы уделили внимание деятельности генпрокурора, то поняли, что незаконно были назначены его двое заместителей – Касько и Чумак. Действующий на тот момент закон “О прокуратуре“ требовал проведения конкурса и других процедур, которые были проигнорированы генпрокурором. Это позволяет утверждать, что в его действиях есть признаки таких преступлений, как превышение власти и служебных обязанностей, незаконное присвоение служебных обязанностей и тяжелые последствия, к которым приводят такие действия, - объяснила Лукаш.

newsone.ua

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newsone.ua

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newsone.ua

Напомним, ГПУ вызвала на допрос экс-министра юстиции Елену Лукаш.

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