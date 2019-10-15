В Ровенской области мужчину застрелили на охоте

Полицейские по факту убийства по неосторожности начали досудебное расследование.

По словам свидетелей, погибший внезапно выбежал на линию огня depositfiles.com

В Сарненском районе Ровенской области, в урочище "Залив" умер мужчина, у которого медики обнаружили огнестрельное ранение.

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Полицейские установили, что четверо мужчин, трое из которых – жители Львовской области, приехали на охоту возле села Страшево. Во время охоты 51-летний львовянин попал из оружия в 37-летнего жителя райцентра Сарны. По словам свидетелей, погибший внезапно выбежал на линию огня.

На место инцидента вызвали "скорую", а раненого мужчину на личном автомобиле Volkswagen везли навстречу медикам. Однако, несмотря на все реанимационные действия, спасти мужчину не удалось.

"Тело погибшего направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", – уточнили в полиции.

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Известно, что 51-летний житель Львова находится в больнице из-за плохого самочувствия, связанного с сердечной недостаточностью. Он признается в содеянном сотрудничает со следствием. Полицейские по факту убийства по неосторожности начали досудебное расследование по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в октябре 2018 под Черниговом охотник случайно застрелил товарища.

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