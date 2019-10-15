В школе на Закарпатье построили туалет за 1 млн грн, но этого не хватило

Туалет строили 8 лет.

В селе на Закарпатье уже 8 лет не могут построить школьный туалет для детей и педагогов. Об этом сообщает НТН.

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По информации журналистов, стройка длится уже 8 лет и на нее местные власти уже выделили 1 млн гривен. Между тем, объект еще не завершен.

Школьный туалет сегодня стоит с закрытыми дверьми.

Больше всего финансирования объекта выделили в 2013 году. Тогда из бюджета на туалет предоставили около миллиона гривен, за эти средства в течение двух лет строители сделали пристройку к главному помещению школы, отштукатурили внутри стены и смонтировали кабинки. Но потом работы прекратили. Затем из государственного бюджета селу выделяли деньги на продолжение ремонта, но местные власти частично направили их на ФАП и детский сад. Сейчас туалет закрыт, туда до сих пор не подвели воду, директор школы не пускает никого внутрь.

Мы нашли софинансирование, планируем до конца года доработать ремонт и предоставить возможность детям его посещать, - заявил руководитель отдела образования Хустского администрации Михаил Калинич.

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Напомним, Кличко пообещал метро на Троещину через 3-5 лет. Весь вопрос лишь в финансировании, уверен мэр Киева.

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