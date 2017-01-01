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В Раде принес присягу новый "Слуга народа"

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Александр Копыленко занял место Анны Коваленко, которую назначили заместителем главы Офиса президента.
Копыленко принес присягу нардепа
Копыленко принес присягу нардепа
УНИАН

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Александр Копыленко, признанный избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах по списку партии "Слуга народа", принес присягу в Верховной Раде. Об этом сообщает Укринформ.

Он стал депутатов в связи с досрочным сложением полномочий народного депутата Анны Коваленко, назначенной на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Также принес присягу на верность украинскому народу при осуществлении своих полномочий новый член ЦИК Юрий Буглак.

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Центральная избирательная комиссия 5 октября признала Александра Копыленко избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 по списку партии "Слуга народа" и зарегистрировала.

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Теги: Копыленко, Рада, депутат, Слуга народа, присяга
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