Загнать в ловушку? - попытка реприватизировать "Криворожсталь" и "Укртелеком" сорвут планы правительства

Заявленная правительством большая приватизация может снова не состояться из-за попытки ФГИ вернуть в госсобственность предприятия, которые были когда-то успешно приватизированы. Об этом говорится в статье “Бизнеса“, пишет РБК-Украина.

“Странным образом выглядят попытки Фонда государственного имущества Украины, который последние два года имеет непонятные намерения вернуть “Укртелеком“ в государственную собственность, полностью нивелировав достижения успешной приватизации. В чем смысл возвращать в государственную собственность актив, который сейчас вряд ли удастся перепродать так же успешно или вообще продать, при этом еще и повернув предыдущему владельцу 11 млрд грн, не понятно никому, кроме предыдущего руководства ФГИУ“, - отмечает автор материала.

Отмечается, что приватизационные процессы, которые продолжаются в нашей стране еще с конца 90-х годов прошлого века, имеют лишь единичные хорошие примеры.

“В Украине фактически было три большие приватизации: первая – “Криворожсталь“, вторая – “Укртелеком“ и облэнерго, и 2017 год 3,2 млрд гривен за продажу энергетических компаний. Все остальное - несущественные продажи“, - цитирует издание бывшего руководителя ФГУ Виталия Трубарова.

Разгосударствление этих предприятий не только дало бюджету беспрецедентные поступления, а подняло на новый уровень сами предприятия.

“После перехода в частную собственность к крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, в развитие “Криворожстали“ по состоянию на 2016 год было инвестировано 867,6 млн долл., что почти на 370 млн долл. больше, чем планировалось договором купли-продажи (500 млн долл.). Кроме того, новый менеджмент взялся за модернизацию мощностей, техническое перевооружение производства и реконструкцию печей. Отдельной статьей расходов прописали исполнения обязательств природоохранной деятельности. Суммы исчислялись миллиардами гривен. Соответственно, выросли зарплаты и социальные выплаты работникам, а с ними и отчисления в бюджет. Предприятие успешно функционирует, чего не было во времена госсобственности“, - напоминает “Бизнес“.

Здесь уместно вспомнить и пример “Укртелекома“. Его в 2011 году приобрела ЕСУ – украинская дочерняя компания австрийского фонда EPIC за 10,5 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем предлагали конкуренты на торгах. И второй раз в истории Украины, когда план правительства по поступлению средств от приватизации был выполнен.

“Знаково то, что будучи государственным, “Укртелеком“ был убыточным, что автоматически ложилось бременем на государственную казну, соответственно и на налогоплательщиков. Получив нового владельца и команду управленцев, уже в 2014-2016 годах (с учетом потери активов в Крыму и на Донбассе), компания впервые получает прибыль-более 2 млрд грн. Это автоматически означает рост отчислений в всегда недофинансированный бюджет Украины“, - пишет автор материала.

Следовательно, попытки повернуть процессы обратно приведут к падению интереса со стороны иностранных партнеров к Украине, что, в свою очередь, обернется срывом планов масштабной приватизации-2010, предупреждает автор.

Пока что остается надежда: если задекларированные принципы прозрачной и честной приватизации, которые произнесла с высокой трибуны новая украинская власть, будут соблюдены, шанс получить покупателей, которые готовы будут покупать, возможно, даже дороже рыночной цены с перспективами развития и гарантий безопасности для их денег, остаются. Как пример, чиновникам стоит взять успешный опыт приватизации “Криворожстали“ и “Укртелекома“, отмечается в статье.