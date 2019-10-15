"ПриватБанк" отстоял свое право судиться с Коломойским в Лондоне

Также удалось сохранить всемирный арест на активы олигарха.

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Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил правомерность рассмотрения английским судом иска “ПриватБанка“ против его бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как отмечено в сообщении, апелляционный суд постановил, что иск о мошенничестве, определенный судьей как “мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах”, может рассматриваться по существу в Англии. Это также означает, что ранее вынесенное постановление о всемирном аресте активов ответчиков остается в силе.

Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу “ПриватБанка“ по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судьей Фанкортом в декабре 2018 года. Судьи апелляционного суда пришли к выводу, что “банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд [включая $3 млрд. процентов] как заявлено в исковых требованиях“, и что судебный приказ о всемирном аресте активов остается в силе, – сказано в сообщении.

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Для справки. В декабре 2017 года “ПриватБанк“ подал в Высокий суд Лондона иск против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также ряда компаний, которые им, предположительно, принадлежат. Истец утверждает, что бизнесмены вывели из банка около $1,9 млрд, проведя ряд незаконных операций с мнимыми кредитами.

Суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова. Но 4 декабря 2018 года Высокий суд Лондона признал не соответствующим его юрисдикции данный иск “ПриватБанка“, хотя и признал наличие у банка обоснованных исковых требований против ответчиков.

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21 декабря 2018 года юристы “ПриватБанка“ подали апелляцию на данное решение Высокого суда Лондона, настаивая на своем праве судиться с Коломойским именно в Англии. Именно по этой апелляции и было принято решение, опубликованное сегодня.

Напомним, неизвестные подбросили “чучело Коломойского“ к зданию киевской синагоги.

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