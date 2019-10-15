Перезапуск Верховного суда убьет независимость судебной системы - Данишевская

Глава Верховного суда уверена, что перезагрузка работы ВСУ повлияет на стабильность судебной системы.

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Глава Верховного суда Валентина Данишевская выступила в Раде против перезагрузки суда. Об этом она заявила во время рассмотрения президентского законопроекта судреформы, передает РБК-Украина.

С ее слов, перезагрузка работы Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы. “Со сменой Верховной Рады, со сменой исполнительной ветви власти, со сменой президента, судебная ветвь власти роспуску не подлежит", - отметила Данишевская.

"19,5 тысяч заключенных ждут судебного решения. Четыре миллиона украинцев ежегодно обращаются в суды. Двух тысяч судей не хватает в судебной системе. Перезагрузка Верховного суда повлияет на стабильность судебной системы", - уверена она.

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"Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, сокращение без предоставления возможности судье подготовиться надлежащим образом уничтожат независимость судсистемы“, - заявила Данишевская.

Напомним, ранее НАБУ сообщило о подозрении советнику Виталия Кличко.

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