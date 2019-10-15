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На Полтавщине шпион ФСБ получил 12 лет тюрьмы

Комментариев: 6
В течение 5 лет мужчина передавал разведданные государству-агрессору.
На Полтавщине шпион ФСБ получил 12 лет тюрьмы
На Полтавщине шпион ФСБ получил 12 лет тюрьмы
depositphotos.com

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Крюковский районный суд города Кременчуг Полтавской области приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По информации прокуратуры, в июле 2014 года во время отдыха в оккупированном Крыму житель Полтавщины был завербован работниками ФСБ с целью сбора и передачи российским спецслужбам разведывательной информации.

Так, в течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ РФ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, сливал информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, которая является служебной информацией ВСУ, - говорится в сообщении прокуратуры.

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Свою вину в помощи спецслужбам государства-агрессора и проведении подрывной деятельности против Украины 57-летний мужчина признал полностью.

Напомним, экс-глава украинской разведки рассказал о российских шпионах в Украине и назвал их “не такими уж грозными“.

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Теги: Кременчуг, Полтавская область, ФСБ, шпион, оккупированный крым
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Комментариев (6)
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hcr    15.10.2019, 15:26
Оценка:  0
hcr
Всю информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Украине давным давно контролирует ГосДеп ч-з свои грантоедские общественные организации.
hcr    15.10.2019, 15:27
Оценка:  0
hcr
"сливал информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах" - ой, не смешите, теперь ФСБ РФ будет в курсе кто там в Полтаве на учёте стоит - катастрофа )))))
hcr    15.10.2019, 15:29
Оценка:  -1
hcr
Это ж такая тайна что это все, кто не сбежал из неньки и кому 60 ещё не стукнуло ))
толян04    15.10.2019, 14:55
Оценка:  +3
толян04
и кем этот шпиён работал? судя по инсайдерской информации как минимум старший помошник младшего дворника.
Letohradek    15.10.2019, 14:51
Оценка:  -4
Letohradek
12 лет тюрьмы, мало для ссученного! Повесить гниду на георгиевской ленте!
BROKER666    15.10.2019, 15:49
Оценка:  0
BROKER666
с аквафрешем в анусе...
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