В течение 5 лет мужчина передавал разведданные государству-агрессору.

На Полтавщине шпион ФСБ получил 12 лет тюрьмы depositphotos.com

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Крюковский районный суд города Кременчуг Полтавской области приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По информации прокуратуры, в июле 2014 года во время отдыха в оккупированном Крыму житель Полтавщины был завербован работниками ФСБ с целью сбора и передачи российским спецслужбам разведывательной информации.

Так, в течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ РФ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, сливал информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, которая является служебной информацией ВСУ, - говорится в сообщении прокуратуры.

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Свою вину в помощи спецслужбам государства-агрессора и проведении подрывной деятельности против Украины 57-летний мужчина признал полностью.

Напомним, экс-глава украинской разведки рассказал о российских шпионах в Украине и назвал их “не такими уж грозными“.

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