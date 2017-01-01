В Днепре мужчина среди улицы жестоко избил женщину

Семейная ссора двух влюбленных переросла в драку.

В Днепре агрессивный мужчина жестоко избил свою жену на глазах у случайных прохожих. Об этом сообщает Сегодня.

Читай также: “Я тебе язык отрежу”: В Запорожье толпа подростков избила девочек

Жестокую драку семейной пары запечатлели на видео случайные очевидцы происшествия. По предварительной информации, сначала супруги начали ссориться. Потом семейный конфликт перерос в драку.

Женщина была явно слабее мужчины, поэтому он жестоко издевался над ней.

На ролике видно, что нападающий безжалостно избивал ногами беззащитную женщину. Остановился жестокий обидчик только, когда к нему приблизился прохожий. После этого он просто ушел.

Напомним, в столичном супермаркете охранники жестоко избили мужчину. Мужчина хотел украсть бутылку рома. Появилось видео избиения мужчины. Оказалось, что охранники супермаркета “Фора” решили не церемониться и наказать вора с помощью физической силы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram