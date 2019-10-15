Под Житомиром медик военкомата вымогал 12 тыс. с непригодного к службе призывника
Служба безопасности Украины поймала на горячем медика военно-врачебной комиссии Малинского объединенного городского военного комиссариата Житомирской области, который требовал деньги с непригодного к службе призывника.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
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Оперативники спецслужбы установили, что врач-невропатолог военно-врачебной комиссии требовал от призывника 12 тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал парню выдать справку о непригодности к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья, хотя такие выводы уже были подтверждены соответствующими медицинскими обследованиями.
Правоохранители задержали фигуранта дела в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности задержанного.
Как сообщалось 8 октября, под Черкассами загадочно погиб сотрудник военкомата.
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