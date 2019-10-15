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Под Житомиром медик военкомата вымогал 12 тыс. с непригодного к службе призывника

Комментариев: 2
Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с детективами полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Преступник задержан
Преступник задержан
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины поймала на горячем медика военно-врачебной комиссии Малинского объединенного городского военного комиссариата Житомирской области, который требовал деньги с непригодного к службе призывника.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

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Оперативники спецслужбы установили, что врач-невропатолог военно-врачебной комиссии требовал от призывника 12 тысяч гривен. За эти деньги чиновник обещал парню выдать справку о непригодности к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья, хотя такие выводы уже были подтверждены соответствующими медицинскими обследованиями.

Правоохранители задержали фигуранта дела в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности задержанного.

Врач-невропатолог требовал от призывника 12 тысяч гривен
Врач-невропатолог требовал от призывника 12 тысяч гривен
ssu.gov.ua

Как сообщалось 8 октября, под Черкассами загадочно погиб сотрудник военкомата.

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Теги: призыв, ВСУ, военкомат, взятка
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Комментариев (2)
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Афганец    15.10.2019, 15:24
Оценка:  0
Афганец
Да не такая и великая сумма!
А парняга идиот! Теперь в армии будет кроссы гонять!
hcr    15.10.2019, 15:17
Оценка:  +2
hcr
Это медик военкомата так протестовал против реализации формулы штайнмаєра ))))))))
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