Украина готовит для НАТО новую национальную программу

По словам вице-премьера Дмитрия Кулебы, это “впервые будет человекоцентрический документ“.

Читай также: По “нормандскому формату“ осталось согласовать только дату - МИД

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба 11 декабря посетит Брюссель, чтобы обсудить состояние выполнения годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, а также проект программы на 2020 год, передает УНН.

“11 декабря я буду находиться в Брюсселе, где мы обсудим состояние выполнения годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, это наша основная дорожная карта по интеграции в Альянс“, - рассказал он.

Читай также: В МИД объявили о срыве разведения сил на Донбассе

“А также обсудим проект Годовой национальной программы 2020 года. Правительство завершает работу над документом. Это масштабный, комплексный документ, который делает нашу евроатлантическую интеграцию очень практичной - от лозунгов к конкретным шагам“, - сказал Кулеба.

Во-вторых, по словам вице-премьера, это “впервые будет человекоцентрический документ“. “В центре документа поставлен гражданин Украины, который является выгодоприобретателем или бенефициаром евроатлантической интеграции“, - заверил он.

Читай также: Комбат подозревает, что боевики будут только имитировать отход на Донбассе

“Мы не делаем евроатлантическую интеграцию ради только военного блока - только солдат и офицеров, мы не делаем это ради государства как целостности, чтобы она имела гарантии безопасности. Мы делаем это ради граждан, которые должны жить в безопасной стране“, - отметил он.

Евроатлантическая интеграция покрывает не только сектор обороны, но и безопасности, добавил вице-премьер.

Напомним, ранее Штайнмайер был удивлен полемикой вокруг своей “формулы“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram