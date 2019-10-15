Правозащитники насчитали 87 политзаключенных в Крыму

Большинство – крымские татары, но есть и активисты-украинцы.

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По состоянию на октябрь 2019 года в оккупированном Россией Крыму 87 человек - украинских и крымскотатарских активистов - лишены свободы в рамках политического или религиозного преследования. Об этом сообщила координатор правозащитной организации “Крым SOS“ Тамила Ташева, пишет “Интерфакс-Украина“.

Крымских татар, крымских мусульман, которые проходят по этим делам, 63 человека. Всего, если мы говорим об украинских заложниках, то там 87 человек. Не так давно было 86, но на прошлой неделе был задержан украинский активист Олег Приходько. Он находится в следственном изоляторе, - рассказала Ташева.

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По ее словам, оккупационные власти используют уголовное законодательство РФ для преследования людей по национальному, религиозному признаку, а также для этнической дискриминации и давления на активистскую среду на полуострове.

Ташева отметила, что все списки арестованных в Крыму граждан Украины были переданы в Офис президента Украины.

По каждому политзаключенному были расписаны, если у кого-то были, хронические заболевания. Списки передавались как предыдущему президенту, так и новоизбранному – Владимиру Зеленскому. Это консолидированные списки общественных организаций. Это постоянная работа и коммуникация с ОПУ, - пояснила правозащитница.

Напомним, на прошлой неделе в Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько.

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