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Экс-мэр Варшавы вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины

Комментариев: 2
Кабинет министров создал совет бизнес-омбудсмена как свой постоянно действующий консультативно-совещательный орган в 2014 году, средства для его финансирования выделил ЕБРР.
Свенчицкий - польский политик и экономист, бывший министр, а также экс-мэр Варшавы
Свенчицкий - польский политик и экономист, бывший министр, а также экс-мэр Варшавы

Экс-мэр Варшавы Марчин Свенчицский вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины.

Об этом говорится на сайте бизнес-омбудсмена.

Поляк сменил на этой должности Альгирдаса Шемету, который еще в феврале 2019 года сообщил о своем решении не продлевать контракт, но согласился остаться на должности до октября.

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Свенчицкий - польский политик и экономист, бывший министр внешнеэкономических связей и заместитель министра экономики, а также бывший мэр Варшавы. Последние восемь лет был депутатом польского Сейма, где занимал должность заместителя председателя украинской парламентской группы. Он также консультировал украинское правительство по реформе децентрализации в 2014-2015 годах и был руководителем проекта ЕС-ПРООН "Голубая лента" в Киеве в 2007-2011 годах.

"Мы видели Раду как эффективную организацию, которая помогает компаниям в Украине защищать свои законные права. Моя первоочередная задача - это, наконец, принятие Верховной Радой закона об Учреждении бизнес-омбудсмена. Когда будет действовать этот закон, Рада будет иметь больше инструментов для выявления и устранения системных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, а также налаживание эффективного диалога между бизнесом и государственными органами", - отметил Свенчицкий.

Как сообщалось 23 августа, Кабмин утвердил экс-мэра Варшавы на должности бизнес-омбудсмена.

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Теги: бизнес, омбудсмен
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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    15.10.2019, 15:34
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Ах вот зачем Неделю давеча раскороновали! Теперь поляк будет за общаком присматривать!
Olena-    15.10.2019, 15:24
Оценка:  0
Olena-
https://www.youtube.com/watch?v=R xzVNfATAQI
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