Разумков хочет лишать мандата депутатов-прогульщиков

Но для этого придется менять конституцию, поэтому пока ограничатся штрафами.

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В законодательство необходимо внести изменения, в соответствии с которыми за прогулы депутатов Верховной Рады можно будет лишать мандата. Такое мнение высказал председатель парламента Дмитрий Разумков, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, пишет “Интерфакс-Украина“.

Я вижу это так: надо вносить изменения, чтобы народные депутаты теряли свой мандат. (…) Пока что перечень, по какой причине человек перестает быть народным депутатом, предусмотрен Конституцией, и прогулы пока что там, к сожалению, не учтены, - сказал Разумков.

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При этом спикер подчеркнул, что на любой работе человек должен работать, и народных депутатов это также касается.

По состоянию на сегодняшний день, будут изменения, которые позволят снимать заработную плату с народных депутатов. В дальнейшем, я надеюсь, все ж таки нам удастся изменить законодательство и народные депутаты, если они будут заниматься другими делами – пусть они занимаются другими делами, - сказал он.

Напомним, главными прогульщиками в новом составе Верховной Рады оказались депутаты из фракции “Батькивщина“.

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