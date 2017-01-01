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В Борисполе повесился 12-летний мальчик

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Обстоятельства трагедии проверяет киберполиция.
Полиция проверит компьютер и гаджеты ребенка
Полиция проверит компьютер и гаджеты ребенка
tsn.ua

В городе Борисполь Киевской области малолетний мальчик повесился у себя дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

Так, трагедия произошла еще 12 октября.

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“Мальчик из нормальной семьи. Ребенок 2007 года рождения. Записки никакой не оставил, повесился на втором этаже в собственном доме на поясе от халата. Сейчас киберполиция занимается всеми его гаджетами, изучает, что там было. В школе никакого буллинга и давления на него не было“, - рассказали в полиции.

По неофициальной информации, трагедия могла произойти из-за новой смертельной игры, похожей на “Синий кит“.

Как сообщалось 25 сентября, под Одессой ребенок случайно повесился на канате от “шведской стенки“.

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Теги: самоубийство, Киевская область, ребенок
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