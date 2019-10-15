“Хочется прострелить ногу”: Нардеп от “Слуги народа” покинула партию
Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Анна Коваленко после скандального заявления покинула партию.
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Об этом пишет Страна.
Сегодня в Раде принял присягу новый депутат, который пришел на замену Коваленко.
Официально Коваленко покинула пропрезидентскую партию “из-за семейных обстоятельств”. Между тем, в эфире одного из украинских телеканалов Коваленко заявляла, что ей не нравятся методы работы коллег по партии Александра Дубинского и Максима Бужанского.
Ну сначала нужно справиться с непреодолимым желанием прострелить ногу кому-то из них. Но логика будет простая - мы будем убеждать, - ответила Коваленко на вопрос о том, как будет работать с коллегами, которые критикуют последствия Майдана.
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Напомним, в Раде принес присягу новый "Слуга народа". Александр Копыленко занял место Анны Коваленко, которую назначили заместителем главы Офиса президента.
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