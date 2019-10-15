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“Хочется прострелить ногу”: Нардеп от “Слуги народа” покинула партию

Комментариев: 7
После скандального заявления “слуга народа” покинула партию.
Анна Коваленко займет должность в Офисе президента
Анна Коваленко займет должность в Офисе президента
facebook.com/anna.kovalenko.399

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Анна Коваленко после скандального заявления покинула партию. 

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Об этом пишет Страна.

Сегодня в Раде принял присягу новый депутат, который пришел на замену Коваленко.

Официально Коваленко покинула пропрезидентскую партию “из-за семейных обстоятельств”. Между тем, в эфире одного из украинских телеканалов Коваленко заявляла, что ей не нравятся методы работы коллег по партии Александра Дубинского и Максима Бужанского.

Ну сначала нужно справиться с непреодолимым желанием прострелить ногу кому-то из них. Но логика будет простая - мы будем убеждать, - ответила Коваленко на вопрос о том, как будет работать с коллегами, которые критикуют последствия Майдана.

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Напомним, в Раде принес присягу новый "Слуга народа". Александр Копыленко занял место Анны Коваленко, которую назначили заместителем главы Офиса президента.

 

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Теги: Коваленко, партия, СН, заявление
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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    15.10.2019, 16:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Интересно, а когда она сбежит от Богдана? А когда она вспомнит, как артикль сравнивал Украину с актрисой немецких фильиов для взрослы?, А его "шутки" про Майдан? Это она случайный человек в этой ко манде, а не Дубинский и Бужанский.
Olena-    15.10.2019, 16:22
Оценка:  -7
Olena-
https://www.youtube.com/embed/Rxz VNfATAQI
ВосставшийИзБана    15.10.2019, 16:22
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Тут не ногу простреливать надо.
BROKER666    15.10.2019, 16:51
Оценка:  0
BROKER666
таки да - трепанацию черепа и замену ваты в голове хотя-бы на мозг обезьяны...
Мыкола    15.10.2019, 16:11
Оценка:  0
Мыкола
Еще одна майданутая в офисе Президента? Не много ли майданутых собралось вокруг Зе ?
ВосставшийИзБана    15.10.2019, 16:23
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Они везде! И даже у тебя под кроватью. Только ждут, что ты свесишь ногу, чтобы прострелить ее.
Андрей_и_Богдан    15.10.2019, 16:41
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Не прострелят ногу, а отъедят по кепку
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