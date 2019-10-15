"Слуга народа" рассказал об онлайн чате фракции

Парламентарии активно используют WhatsApp для решения рабочих вопросов, сообщил нардеп Максим Бужанский.

Народные депутаты помимо коммуникации непосредственно на заседаниях фракций также активно общаются и с помощью мессенджеров. Об этом сообщил народный депутат, представитель партии Слуга народа Максим Бужанский в интервью Вестям.

Читай также: "Не добежал?": Нардепа поймали за странным занятием в Раде

По словам нардепа, парламентарии активно используют WhatsApp для решения рабочих вопросов, ведь в общем чате передавать информацию куда более удобнее и быстрее, чем распространять ее между 254 членами фракции.

Есть чат в WhatsApp, в нем доносят информацию, ведь чат на 254 человека - это смешно. Также чат есть у каждой из 15 групп. В нашей группе - 15 человек, и завел ее наш старший депутат, Юрий Мысягин (известный волонтер из Днепра - ред.), мажоритарщик и хороший парень, - сообщил Бужанский.

Читай также: “Зашквар”: Дубинский появился в Раде в провокационной футболке

Однако технологии не всегда облегчают жизнь, а иногда даже наоборот, например, когда нужно обсудить важный вопрос, то делать это, со слов главы фракции, в чате очень сложно.

Бывают дискуссионные вопросы, когда нужно "замерить температуру по палате", а обсуждать что-то с большим коллективом в 254 человека - это очень сложно. А если обсуждать мелкими группами, не получается реальная объективная картинка. Тут я понимаю сложность руководства фракцией. Им действительно тяжело, но стараемся друг друга услышать, выйти на решение, - рассказал нардеп.

Напомним, "Слуга народа" планировал застолье во время заседания Рады. Журналисты засняли, как нардеп по телефону переписывался о водке и шашлыках во время сессии в парламенте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram