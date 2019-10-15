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Сдвинули танк Т-72: Четыре бойца бригады "Эдельвейс" установили рекорд Украины

Комментариев: 6
Вес танка составляет 42 тонны.
Установлен новый рекорд Украины
Установлен новый рекорд Украины
скриншот из видео

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Четыре бойца 10-й отдельной горно-штурмовой бригады “Эдельвейс“ установили рекорд Украины, перетянув танк Т-72 на расстояние 3,35 метра.

Об этом сообщает Військове телебачення України.

Достижение украинских военных официально зарегистрировано в Национальном реестре рекордов. Вес танка Т-72 42 тонны.

Как сообщалось 25 сентября, военные испытали украинский танк с помощью пива.

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Теги: танк, рекорд, силачи, ВСУ
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Комментариев (6)
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Ганс_мг42    15.10.2019, 17:17
Оценка:  +5
Ганс_мг42
Эдельвейс-это не наследие 3го рейха? Куля вятровичи и прочие антикомунисты смотрят! Мой дед на Кавказе с "эдельвейсами" дрался-а эти клоуны себя так назвали
Григорич    15.10.2019, 17:08
Оценка:  +3
Григорич
так т -72 на вооружении Украины нет ????
hcr    15.10.2019, 17:00
Оценка:  +5
hcr
Видимо эта бригада была создана по прототипу одноимённой дивизии вооружённых сил Третьего рейха (вермахта), так что интереснее было бы посмотреть как эти перекормленные крепыши преодолевают горные преграды, за что их и содержит народ, а не ставят рекорды для умственно отсталых.
VSHIVANKA    15.10.2019, 16:58
Оценка:  +6
VSHIVANKA
ШАРОВАРЫ НЕ ТРЕСНУЛИ ? ))))
Антибес    15.10.2019, 16:31
Оценка:  +6
Антибес
Бля,да с такими чудо-силачами мы смело можем идти в наступление на Москву!Путин,трепещи!)))))
hcr    15.10.2019, 17:02
Оценка:  +5
hcr
На пивной марафон так уж точно можно идти в наступление, без призов не останутся.
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