Сдвинули танк Т-72: Четыре бойца бригады "Эдельвейс" установили рекорд Украины
Вес танка составляет 42 тонны.
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Четыре бойца 10-й отдельной горно-штурмовой бригады “Эдельвейс“ установили рекорд Украины, перетянув танк Т-72 на расстояние 3,35 метра.
Об этом сообщает Військове телебачення України.
Достижение украинских военных официально зарегистрировано в Национальном реестре рекордов. Вес танка Т-72 42 тонны.
Как сообщалось 25 сентября, военные испытали украинский танк с помощью пива.
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