К судебной реформе от Зеленского подали 330 поправок

По результатам обработки комитетом на рассмотрение в Раду были поданы 52 из них.

Читай также: ВР одобрила законопроект Зеленского по судебной реформе

При подготовке к рассмотрению во втором чтении в президентский проект закона о деятельности органов судейского управления поступило 330 поправок от нардепов. Об этом заявил замглавы комитета по вопросам правовой политики Валерий Божик, передает УНН.

“В комитет субъектами законодательной инициативы было подано 330 поправок к этому законопроекту, по результатам обработки которых комитетом было подано 52“, - отметил Божик.

Читай также: Сократить вдвое: Президент взялся за реформирование Верховного суда

По его словам, этот законопроект был внесен в ВР Президентом Украины и призван как можно быстрее начать изменения в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и судейского корпуса.

Также предполагается, что ВККС будет перезагружена и усиленная участием международных экспертов.

Проект закона №1008 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления направлен на комплексное урегулирование вопросов организации деятельности ВККС и Высшего совета правосудия.

Напомним, ранее в Совете Европы раскритиковали проект судебной реформы в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram