Это была последняя инстанция в РФ, которая могла отменить приговор политзаключенным.

Верховный суд РФ дал "украинским диверсантам" по 14 лет колонии depositphotos.com

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Верховный суд РФ утвердил приговор жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, получившим по 14 лет колонии строгого режима по так называемому “делу украинских диверсантов“, пишет “Интерфакс-Украина“.

Приговор Севастопольского городского суда в отношении Дудки и Бессарабова оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения, - огласил решение судья.

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Для справки. Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке к диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года, как участников “диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины“.

По версии российских спецслужб, севастопольцы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Минобороны Украины отрицало, что арестованные являются его сотрудниками.

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Оккупационный городской суд Севастополя в ноябре 2017 года приговорил Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к 5 годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей.

Тот же суд в апреле 2019 года вынес приговор Дудке и Бессарабову. Они получили срок в колонии, а также должны заплатить штраф: Дудка - 350 тыс. рублей, Бессарабов - 300 тыс. рублей.

Напомним, правозащитники насчитали 87 политзаключенных в Крыму.

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