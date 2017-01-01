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Одессит-вьетнамец по имени H*y защитил диссертацию в одесском Политехе

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Свое право на фамилию айтишник ранее вынужден был защищать через суд.
Одессит-вьетнамец по имени H*y защитил диссертацию в одесском Политехе
© dumskaya.net
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  • Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy
  • Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy
  • Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy
  • Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy
Одессит-вьетнамец по имени H*y защитил диссертацию в одесском Политехе
Во вьетнамском паспорте мужчина записан как Vu Ngoc Huy
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Гражданин Социалистической Республики Вьетнама Ву Нгок Х*й, который в прошлом году отстоял право на свое имя, успешно защитил диссертацию в Одесском национальном политехническом университете.

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Ву Нгок Х*й выбрал темой диссертации “Модели и методы динамичного формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи“.

Как рассказали изданию в Политехе, защита состоялась 10 октября, все члены совета единогласно поддержали диссертанта. Теперь Ву Нгок Х*й получил ученую степень кандидата технических наук.

“Отметим, что Х*й - это личное имя иностранца, означает “яркий, светящийся“. Его фамилия — Ву, а Нгок — это так называемое среднее имя, - уточняет издание.

Как сообщалось в декабре 2018, в документах об окончании украинского ВУЗа вьетнамца записали как Хыy, так было указано в визе (на английских страницах дипломов было написано Huy). Позже получил вид на жительство в Украине с именем Х*й. Из-за расхождений в написании имени у него возникли проблемы с защитой кандидатской диссертации и он обратился в суд.

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Теги: Одесса, фамилия, иностранец
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