Одессит-вьетнамец по имени H*y защитил диссертацию в одесском Политехе

Свое право на фамилию айтишник ранее вынужден был защищать через суд.

Гражданин Социалистической Республики Вьетнама Ву Нгок Х*й, который в прошлом году отстоял право на свое имя, успешно защитил диссертацию в Одесском национальном политехническом университете.

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Ву Нгок Х*й выбрал темой диссертации “Модели и методы динамичного формирования контента в зависимости от характеристик системы приема-передачи“.

Как рассказали изданию в Политехе, защита состоялась 10 октября, все члены совета единогласно поддержали диссертанта. Теперь Ву Нгок Х*й получил ученую степень кандидата технических наук.

“Отметим, что Х*й - это личное имя иностранца, означает “яркий, светящийся“. Его фамилия — Ву, а Нгок — это так называемое среднее имя, - уточняет издание.

Как сообщалось в декабре 2018, в документах об окончании украинского ВУЗа вьетнамца записали как Хыy, так было указано в визе (на английских страницах дипломов было написано Huy). Позже получил вид на жительство в Украине с именем Х*й. Из-за расхождений в написании имени у него возникли проблемы с защитой кандидатской диссертации и он обратился в суд.

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