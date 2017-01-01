Массовая драка в селе под Житомиром: Один погибший, трое раненых

В ходе драки мужчина ножом нанес ранения четверым противникам, один из которых умер. Еще троих участников конфликта госпитализировали.

В Житомирской области массовая драка в одном из сел Овручского района закончилась убийством одного человека и ножевыми ранениями еще троих участников конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Сообщение об инциденте поступило от местных жителей – стало известно, что во время “выяснения отношений“ 31-летний мужчина нанес телесные повреждения четверым противникам. Для одного из них ранение оказалось смертельным.

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На месте происшествия, которое произошло вечером 14 октября, работала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно выяснилось, что пьяный конфликт перерос в драку и один из ее участников применил нож. Пострадали четверо мужчин в возрасте от 19 до 29 лет, все – жители села Словечное. От полученных ранений умер 24-летний участник драки. Другие пострадавшие были госпитализированы с резаными ранами разных частей тела.

До прибытия полицейских злоумышленника на месте происшествия удерживали очевидцы, которые и передали его стражам порядка. Сейчас он задержан.

“Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы“, – отметил начальник Овручского отделения полиции Игорь Цалко.

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Все обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках уголовного производства, открытого по двум статьям – “умышленное убийство“ и покушение на “умышленное убийство двух и более лиц“. Решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения. По действующему законодательству, за совершение ряда тяжких преступлений мужчине может грозить тюремное заключение вплоть до пожизненного.

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