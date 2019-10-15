Стало известно, когда заработает система всеобщего медстрахования

Авторы реформы говорят, что сначала нужно победить теневую экономику.

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Внедрение системы всеобщего медицинского страхования в Украине станет возможным не ранее чем через два года, поскольку сначала нужно решить проблему “зарплат в конвертах“. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, пишет “Интерфакс-Украина“.

По его словам, работа над законопроектом о всеобщем медстраховании ведется уже сейчас, но внедрять его пока рано.

Обсуждать и писать его будем сейчас, потому что это приоритет, но внедрять его будем не раньше чем через два года. Нельзя внедрять закон об общеобязательном государственном медицинском страховании, пока Государственная фискальная служба, Министерство экономики, Министерство финансов, полиция, прокуратура, СБУ и НАБУ не решит вопрос, что делать с “черным налом“, с зарплатой в конвертах. На сегодня 60% зарплаты - вне официального учета, поэтому такой закон не только не будет работать - он вообще уничтожит то, что есть, - считает нардеп.

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При этом Радуцкий отметил, что в данный момент идет работа по развитию Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), которая является своего рода прототипом системы всеобщего обязательного медицинского страхования.

Здесь мы с Супрун и предыдущей командой полностью похожи. Есть только разногласия относительно моделей, но это разногласия технические, не идеологические, - уточнил он.

Напомним, глава НСЗУ рассказал, что уже сделано в рамках перехода на новый принцип финансирования медицины.

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