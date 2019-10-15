Пристайко сообщил Европарламенту, что думает о федерализации Украины

Украина не планирует отказываться от унитарного принципа внутреннего устройства государства.

Читай также: Пристайко объяснил сложные компромиссы по Донбассу

Урегулирование ситуации на Донбассе путем федерализации Украины является неприемлемым сценарием. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам, сообщает пресс-служба украинского МИДа.

В ходе обсуждения ситуации с безопасностью на востоке Украины, путей преодоления военной агрессии России против Украины, а также усилий украинской стороны по реализации Минских договоренностей Пристайко в частности заявил:

Украина есть и будет оставаться унитарным государственным, сценарий федерализации является неприемлемым. Установление необходимых условий безопасности является обязательным условием проведения местных выборов на Донбассе: российские военные формирования, наемники и оружие должны быть выведены с территории Украины. Кроме того, мы должны восстановить полный контроль над временно неконтролируемым участком украино-российской границы, - подчеркнул министр.

Читай также: Пристайко заявил о последнем шансе для Минска-2

Кроме того, в МИДе сообщают о высказанной европарламентариями неизменной поддержки территориальной целостности и независимости Украины, а также стремлении способствовать ее дальнейшей экономической и политической интеграции с Европейским Союзом.

Напомним, министр Пристайко заявил, что альтернативой “формуле Штайнмайера“ является мобилизация и военное решение конфликта. За это заявление его жестко раскритиковали.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.