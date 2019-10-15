Советник главы Минздрава запутался в вопросе о конфликте интересов

Александр Чумак сначала согласился с тем, что его собственная фармкомпания является причиной конфликта интересов, а затем отрицал это.

Чумак считает, что конфликта интересов у него все же скорее нет УНИАН

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Советник министра здравоохранения Александр Чумак сначала согласился с тем, что его собственная фармкомпания является причиной конфликта интересов, а затем отрицал наличие такого конфликта. Об этом следует из его интервью УП.Жизнь.

В частности, он подтвердил, что до сих пор является основателем и единственным руководителем "Кемфарма". После чего состоялся следующий диалог:

- Это не конфликт интересов разве?

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- На эту минуту есть. Но если будет воля и согласие Кабинета министров, не буду я там ни владельцем, ни директором, никем.

За 26 лет своей коммерческой деятельности ни одной таблетки за бюджетные средства я не поставил, это принципиальная позиция.

- Вы говорите, что имеете сейчас конфликт интересов.

- У меня нет конфликта интересов и я этого не сказал вам.

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- Вы подтвердили, что является учредителем и единственным директором "Кемфарма".

- Да, но конфликта интересов у меня нет. Почему вы считаете, что он есть? Или я должен быть безработным для того, чтобы работать?

"Первая инициатива, с которой я обратился к министру, и она ее поддержала - создание рабочей группы по дальнейшему совершенствованию украинского законодательства в области обеспечения лекарственными средствами", - заверил также он.

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В этой рабочей группе около 30 человек, отметил Чумак. "Как я могу поставить себя над этими людьми? Это невозможно", - подчеркнул советник.

Отвечая на вопрос, что будет, если его назначат заместителем министра здравоохранения, он заявил: "Что будет? За 25 лет схем, о которых много написано, была у меня неоднократная возможность в них сработать. Но почему-то ни одной таблетки не было поставлено".

Напомним, 11 октября в Минздрав ворвались неизвестные и начали требовать личные дела.

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