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КСУ решает, возвращать ли Шевчуку должность главы КСУ

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Пока в заседании о восстановлении судьи в должности объявлен перерыв.
Шевчук ждет решения КСУ по решению Окружного админсуда
Шевчук ждет решения КСУ по решению Окружного админсуда
УНИАН

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Сегодня Конституционный суд рассмотрел вопрос относительно заявления Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и главы КСУ. Об этом со ссылкой на пресс-службу КСУ пишет УНН.

"Сегодня, 15 октября 2019 года состоялось специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины, на котором рассмотрен вопрос относительно заявления Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и главы КСУ", - говорится в сообщении.

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Так, 15 октября в 9:15 Шевчук подал заявление в Конституционный суд о восстановлении в должности судьи и главы КСУ, добавив заверенную копию сокращенного Решения суда от 11 октября 2019 года со вступительной и резолютивной частями.

Кроме того, по результатам рассмотрения этого вопроса в специальном пленарном заседании Конституционного суда объявлен перерыв.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевчук уже сегодня вышел на работу в КСУ.

 

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Теги: Шевчук, суд, КСУ, должность, восстановление
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