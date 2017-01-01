КСУ решает, возвращать ли Шевчуку должность главы КСУ
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Сегодня Конституционный суд рассмотрел вопрос относительно заявления Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и главы КСУ. Об этом со ссылкой на пресс-службу КСУ пишет УНН.
"Сегодня, 15 октября 2019 года состоялось специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины, на котором рассмотрен вопрос относительно заявления Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и главы КСУ", - говорится в сообщении.
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Так, 15 октября в 9:15 Шевчук подал заявление в Конституционный суд о восстановлении в должности судьи и главы КСУ, добавив заверенную копию сокращенного Решения суда от 11 октября 2019 года со вступительной и резолютивной частями.
Кроме того, по результатам рассмотрения этого вопроса в специальном пленарном заседании Конституционного суда объявлен перерыв.
Напомним, ранее сообщалось, что Шевчук уже сегодня вышел на работу в КСУ.
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