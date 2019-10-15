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В Днепре не существует адреса женщины, которой обещал помочь Зеленский

Комментариев: 3
Адрес женщины, которая жаловалась президенту, не нашли.
Женщину, прервавшую пресс-марафон Зеленского, не нашли
Женщину, прервавшую пресс-марафон Зеленского, не нашли
Офис президента Украины

Днепровские журналисты не нашли в Днепре женщину, которая жаловалась Зеленскому на мэра города во время недавнего пресс-марафона. 

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Об этом сообщает днепровский 9 канал на своей странице в Facebook.

По словам журналистов, указанного ею адреса в городе просто не существует.

Несуществующий адрес и таинственная жалующаяся. На пресс-марафоне к Президенту Владимиру Зеленскому с толпы обратилась днепрянка, представилась Ниной Андреевной и начала рассказывать, что не довольна работой городского главы Днепра. Также в разговоре указала адрес, по которому якобы прописана, - сообщают журналисты.

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Известно, что женщины с именем Нина Андреевна, которая якобы проживает в Днепре в одном из домов по улице Маяковского, нет. Более того, в городской администрации сообщили, что дома, который указала женщина при разговоре с Зеленским, не существует.

Местные жители на улице Маяковского также не знают  эту женщину.

В то же время журналисты выяснили, что женщина с точно таким же именем и похожей внешностью проживает в Днепре совсем по другому адресу, однако найти ее и поговорить лично также не удалось.

Напомним, пресс-марафон Зеленского прервали из-за шумной женщины из Днепра. Общению президента с журналистами помешала женщина, которая хотела пожаловаться на мэра Днепра.

 

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Теги: Зеленский, Днепр, пресс-марафон
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Комментариев (3)
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ПифПаф    15.10.2019, 18:44
Оценка:  0
ПифПаф
ха-ха-ха, квнщик устраивает шоу с подставными бабушками!!! То ли еще будет!
Boxerogos-    15.10.2019, 18:04
Оценка:  0
Boxerogos-
Ватные пчдарасы)))
Люблю_Украину    15.10.2019, 18:28
Оценка:  0
Люблю_Украину
очень самокритично, но могли бы вы , уважаемый клон уйтить отседава наhуй?
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