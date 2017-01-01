Пожар в "Токио Стар": Владельцу отеля назначили залог в 53 млн. грн.

Администратора поместили под домашний арест.

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Киевский районный суд города Одессы оставил под стражей владельца одесского отеля “Токио Стар“ Вадима Черного, назначив ему в качестве залога 53 миллиона 87 тысяч 760 гривен. Установленный судом срок ареста – 60 суток, пишет УНН.

Кроме того, суд отпустил под ночной домашний арест администратора гостиницы “Токио Стар“ Ирину Паровик.

Подозреваемой изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест с 22:00 до 6:00. Женщину освободили из-под стражи в зале суда, - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Паровик возложена обязанность являться по первому требованию к следователю, прокурору и в суд; сдать на хранение паспорт для выезда за границу и воздержаться от общения с подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими в уголовном производстве.

Напомним, администратора сгоревшего одесского отеля переквалифицировали из свидетелей в подозреваемые.

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